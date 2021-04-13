Владельцам подобных счетов следует быть начеку

Немало серьезных опасностей подстерегает россиян, пользующихся дебетовыми картами. Об этом предупредил экономист Эдуард Бугров. Владельцам следует постоянно быть начеку. Неприятности могут возникнуть в любой момент, дал понять аналитик.

К примеру, из-за перерасхода средств, о котором человек даже не подозревает. Это нередко происходит после пополнения карты через банкомат, добавил специалист.

Россиянин совершает по ней покупки, уверенный, что, если средства отобразились на экране, ими можно расплатиться. Однако деньги оказываются на счету лишь в течение трех дней, и в это время пользователь карты рассчитывается в кредит, за что придется выплатить банку проценты, отметил эксперт.

По его словам, возместить подобные дополнительные расходы есть шанс, только надо будет потратить немало времени и усилий. Условия возврата таких средств в некоторых банках обсуждают только в главном офисе, в частности – в Москве, но не все держатели карт живут в столице.

Попасть на деньги можно и при расчете с заграничным интернет-магазином. Оплатив покупку по одному курсу, владелец трафика останется должен банку, если стоимость доллара или евро на момент покупки стал выше, рассказал Бугров.

Не стоит также забывать об оплате за обслуживание дебетовых карт. Это необходимо делать, даже если они уже не используются. Или нужно отправиться в банк с просьбой закрыть счет, посоветовал аналитик

Избавиться от всех перечисленных проблем несложно. Надо всего лишь не брать сразу несколько карт и в разных банках, и не снимать с каждой все средства, подчеркнул специалист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

