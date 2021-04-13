Крымские лагеря открыли двери для всех российских детей

Крымские лагеря открыли двери для всех российских детей
Дети. Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/www.globallookpress.com
Местные власти решили ослабить карантинный режим

Для российских семей появилась отличная новость. В этом году Крымский полуостров готов разместить детей из любого субъекта Российской Федерации в лагерях региона. Ранее отправить ребенка в лагерь в Крыму было нельзя из-за сложной эпидемиологической обстановки – учреждения работали только для местных детей.

Решение позволить всем российским детям отдохнуть на просторах Крыма и насладиться богатой природой принял глава региона Сергей Аксенов. Открытие крымских лагерей для детей со всей страны стало возможным на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Данное распоряжение вступит в силу с 27 мая текущего года. С этого дня люди получат возможность бронировать путевки в лагеря и отправлять детей на отдых. При этом особо подчеркивается, что принимающая сторона должна обеспечить строгое соблюдение всех санитарных требований.

Также действуют некоторые ограничения по числу ребят в отряде. Так, формирования могут быть укомплектованы только на 75%. Все дети, перед тем как отправиться в лагерь, должны пройти тест на COVID-19 и предоставить справку с отрицательным результатом, пишет "Интерфакс".

Напомним, порядка года в отдых в крымских лагерях был под полным запретом. С лета 2020 года было разрешено принимать местных жителей и гостей из Арктической зоны.

Ранее сообщалось, когда выгоднее всего покупать путевки на курорты юга России. Бережливым туристам лучше задуматься о путешествии уже сейчас.

Ольга ФЕДОРОВА

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