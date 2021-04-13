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Для российских семей появилась
отличная новость. В этом году Крымский полуостров готов разместить детей из
любого субъекта Российской Федерации в лагерях региона. Ранее отправить ребенка
в лагерь в Крыму было нельзя из-за сложной эпидемиологической обстановки –
учреждения работали только для местных детей.
Решение позволить всем российским детям отдохнуть на просторах Крыма и насладиться богатой природой принял глава региона Сергей Аксенов. Открытие крымских лагерей для детей со всей страны стало возможным на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Данное распоряжение вступит в силу с 27 мая текущего года. С этого дня люди получат возможность бронировать путевки в лагеря и отправлять детей на отдых. При этом особо подчеркивается, что принимающая сторона должна обеспечить строгое соблюдение всех санитарных требований.
Также действуют некоторые ограничения по числу ребят в отряде. Так, формирования могут быть укомплектованы только на 75%. Все дети, перед тем как отправиться в лагерь, должны пройти тест на COVID-19 и предоставить справку с отрицательным результатом, пишет "Интерфакс".
Напомним, порядка года в отдых в крымских лагерях был под полным запретом. С лета 2020 года было разрешено принимать местных жителей и гостей из Арктической зоны.
Ранее сообщалось, когда выгоднее всего покупать путевки на курорты юга России. Бережливым туристам лучше задуматься о путешествии уже сейчас.
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