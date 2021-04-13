Архивный номер "Известий" от 12 апреля 1961 года опубликован в честь 60-летия полета Гагарина

Выпуск был полностью посвящен космическому прорыву СССР

В честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос редакция "Известий" повторила исторический номер газеты от 12 апреля 1961 года. Он вышел спустя несколько часов после приземления Юрия Гагарина.

Архивный номер "Известий" помогает понять, что чувствовали советские граждане, узнавшие о космическом прорыве страны.

На первой полосе – фотография Гагарина и его отчет лично генсеку СССР Никите Хрущеву об успешно выполненном задании.

Журналисты детально, буквально по минутам расписали сам полет, от взлета корабля "Восток" до приземления.

Корреспонденты издания взяли интервью у жены первого космонавта. Побеседовали с жителями Саратовской области, которые первыми встретили Гагарина после приземления.

Приветственные речи руководителей Советского Союза, летчиков, писателей, артистов, поздравительные телеграммы от лидеров разных стран – все это опубликовано на страницах исторического номера газеты.

Архивный номер, а также фотографии, на которых запечатлено историческое событие, можно увидеть также на выставке "Дверь во Вселенную открыта" в московских парках "Сад Эрмитаж" и "Красная Пресня".