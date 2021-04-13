Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Журналисты издания Bloomberg, со ссылкой на собственные источники в российском правительстве, опубликовали данные о повестке обращения Путина Федеральному собранию, которое намечено на 21 апреля. По их данным, президент готовит серьезные финансовые меры поддержки населения, из-за чего правительство вынужденно 24 часа в сутки искать допсредства. 

Как пишет издание, Путин планирует вернуть экономику России к состоянию до пандемии с помощью гигантских государственных расходов. Он поручил Михаилу Мишустину проработать данный вопрос с правительством настолько тщательно, насколько это возможно, из-за чего чиновникам приходится работать сверхурочно.

По словам источника, знакомого с ситуацией, прибегнуть могут к трем сценариям поиска допсредств: использовать госфонд на "черный день" в размере 182 млрд долларов, ослабить бюджетное правило или повысить налоги. 

"Эти переговоры настолько скрытны, что большая часть работы выполняется в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания правительства, которое в шутку называют "бункером", – заявляют журналисты.

Корреспонденты Кремлевского пула в ответ на сообщения СМИ, показали тот самый бункер. По данным РИА "Новости",им является гостиница "Украина". 

По их словам, новые меры поддержки коснутся допрасходов на инфраструктуру, чтобы увеличить благосостояние и приток инвестиций, а также новых льгот для населения, чтобы компенсировать падение доходов. 

Пока решение об объеме выделенных средств – предмет жарких споров. В Кремле также намерены запастись огромными резервами в случае новых западных санкций. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость201069
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раша это цирк с конями :)))
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