Многие отметили, что при предыдущей администрации было спокойнее

Ситуация вокург конфликта на Украине продолжает накаляться. В этот раз своей точкой зрения решили поделиться британцы, которые жестко раскритиковали Джо Байдена.

В Соединенном королевстве уверены, что те шаги, которые демократ предпринимает в отношении украинского кризиса, может в конечном итоге привести либо к войне России и Незалежной, либо и вовсе к третьей мировой.

В статье, опубликованной на Daily Mail, авторы оценивают ситуацию на востоке Украины. И, похоже, большая часть жителей Великобритании уверены, что Байден хочет развязать большую войну в Европе, а кто-то и вовсе зовет 46-го президента Америки "сумасшедшим".

"Сумасшедший Байден развяжет следующую Мировую войну. Америка должна держаться подальше от проблем Европы. У нас достаточно своих. Это похоже на ситуацию, когда наш дом горит, но мы используем нашу последнюю каплю воды, чтобы полить траву соседей",

– поделился читатель.

При этом большая часть интернет-пользователей отметили, что во времена Дональда Трампа было гораздо спокойнее, не было никаких конфликтов, а США занимались решением своих внутренних проблем.

"Все дураки, которые голосовали за Байдена, молодцы. Мир сейчас небезопасное место, Трамп бы этого НЕ потерпел",

– возмущается один из пользователей.

Другие же сошлись во мнении, что мир стал более нестабильным, что напрямую говорит о неуважительном отношении мирового сообщества к действующей администрации. В частности, Байдену указали на некоторую слабость и мягкость его действий в отношении Москвы.

"Байден ответит тем, что попросит "Фейсбуку" и "Твиттеру" запретить Путину использовать непристойные слова, попросит Леброна прочитать Путину лекцию о том, как управлять ядерной страной, и попросит CNN запустить неприятные истории о России",

– отшутились в Сети.

Однако большая часть читателей жестко критиковали Байдена, обвиняя его не только в отсутствии стабильности, но и в разжигании конфликта на востоке Украины.

Напомним, что ранее Киев обратился к Западу с просьбой расквитаться с Москвой.



