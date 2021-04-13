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Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда после длительного хранения чеснок начинает гнить и портиться, становится сухим или прорастает. Даже хранение в холодильнике не может застраховать от такой неприятной ситуации.

Конечно, от сгнивших зубчиков стоит сразу же избавиться. Но не спешите сразу выкидывать это растение, если оно только начинает терять товарный вид, его еще можно спасти и даже использовать в готовке.

Только начинающие портиться зубчики нужно очистить и пропустить через пресс, либо раздавить плоской стороной ножа. В итоге вы получите много мякоти и сока, которые можно использовать для получения душистого чесночного масла. Причем можно использовать как сливочное, так и подсолнечное.

Чтобы сделать ароматную заправку для салатов, смешайте измельченные зубчики чеснока с растительным маслом. Обязательно нужно дать настояться смеси несколько дней, пока она не впитает в себя весь аромат чеснока.

Сливочное масло вкупе с чесноком добавит яркий вкус к горячей вареной картошке. Также его можно намазать на хлеб.

Нужно подержать масло в теплом месте, чтобы оно стало мягком. Далее добавляем измельченный чеснок и перемешиваем. Храним в холодильнике, либо в морозилке, если масла получилось много и вы боитесь не успеть использовать все в ближайшие дни.

А что делать с проросшим чесноком?

Проросший чеснок в изначальном виде не вкусный, а вот молодая зелень станет отличной добавкой к свежим салатам из овощей. Кроме того, это отличная закуска к мясным блюдам и супам.

Это растение совершенно неприхотливо, оно отлично уживается с любыми комнатными растениями и в любом грунте. Зеленые стебельки прорастают довольно скоро, главное – не упустить момент, когда они начнут становиться жесткими, так как их уже не захочется в таком виде.

Кроме того, из слегка подпортившегося чеснока можно сделать домашнюю приправу.

Для начала нужно очистить зубчики. Далее вырезаем поврежденные участки и проростки. Нарезаем чеснок пластинками по два-три миллиметра толщиной и выкладываем их на противень с пергаментом. Высушиваем при температуре не выше 30°C. Затем перемалываем. Специя готова. Она придаст особый вкус мясу, рыбе, овощам и прочим блюдам.