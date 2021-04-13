Судно Ever Given конфисковали до получения солидной компенсации

Власти Египта приняли решение изъять судно Ever Given до момента, пока им не возместят ущерб в размере $900 млн. Информацию передают РИА "Новости".

В данную сумму входят общая компенсация потерь канала из-за его блокировки, снятие контейнеровоза с мели, ремонтные работы и реставрация.

Сообщается, что экипаж судна уведомят об этом утром вторника, а итоги расследования объявят в четверг.

Напомним, недавно эксперт из России предложил достойную замену Суэцкому каналу. По его мнению, альтернативой данному маршруту может стать Транссиб.

Также ранее сообщалось, что греческий грузовой танкер сел на мель в Суэцком канале, почти полностью загородив его. Но после проведенных работ судно удалось быстро вытащить.