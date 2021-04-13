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Стала известна вероятная причина пожара на "Невской мануфактуре". Ее указал работник одной из экстренных служб.
Это могло произойти вследствие поджога. Кто-то совершил его с умыслом, отметил источник РИА "Новости".
Огонь на предприятии "Невская мануфактура" вспыхнул накануне. Пожару был присвоен самый высокий (пятый) ранг, так как горела огромная площадь – 4 тыс. кв метров.
Сначала говорилось о двух погибших, позже смерть одного опровергли. Спасатели эвакуировали из здания несколько десятков человек. В тушении пришлось задействовать вертолет.
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