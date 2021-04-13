Раскрыта причина пожара на "Невской мануфактуре"

Официальная версия происшествия еще не названа

Стала известна вероятная причина пожара на "Невской мануфактуре". Ее указал работник одной из экстренных служб.

Это могло произойти вследствие поджога. Кто-то совершил его с умыслом, отметил источник РИА "Новости".

Огонь на предприятии "Невская мануфактура" вспыхнул накануне. Пожару был присвоен самый высокий (пятый) ранг, так как горела огромная площадь – 4 тыс. кв метров.

Сначала говорилось о двух погибших, позже смерть одного опровергли.  Спасатели эвакуировали из здания несколько десятков человек. В тушении пришлось задействовать вертолет.

Полина ДОРОЖКИНА

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