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Владимиру Путину достаточно часто приходится летать по стране: встречи, визиты, командировки. Передвигается президент на лайнере Ил-96-300ПУ. Военный летчик Владимир Попов решил приоткрыть завесу тайны и рассказать о его важнейших технических характеристиках, которые позволяют не волноваться за безопасность главы РФ во время полетов.
В первую очередь стоит отметить, что воздушное судно оснащено четырьмя двигателями. Но в том случае, если откажут 2 из них, самолет все равно сможет продолжать полет и маневрировать.
Более того, если неисправными станут сразу 3 двигателя, лайнер президента сможет преодолеть до 800 километров и нормально приземлиться.
Также Попов рассказал, что внутреннее оснащение президентского самолета претерпело заметные изменения. Сейчас Ил-96-300ПУ оснащен более современными системами контроля за воздушным пространством вокруг воздушного судна. Из нововведений - оптико-электронный и визуальный контроль, пишет "Звезда".
На случай нештатных ситуаций все системы Ил-96-300ПУ продублированы, причем некоторые из них – по несколько раз.
Кстати, усовершенствовать лайнер Владимира Путина помог профессор Генрих Новожилов, который является одним из основателей широкофюзеляжных самолетов. Именно труды российских авиаконструкторов смогли сделать борт номер более безопасным.
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