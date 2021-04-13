Что случится при отказе двигателей: пилот раскрыл тайны самолета Путина

Что случится при отказе двигателей: пилот раскрыл тайны самолета Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com/globallookpress.com
Современный борт номер один заметно совершеннее своих предшественников

Владимиру Путину достаточно часто приходится летать по стране: встречи, визиты, командировки. Передвигается президент на лайнере Ил-96-300ПУ. Военный летчик Владимир Попов решил приоткрыть завесу тайны и рассказать о его важнейших технических характеристиках, которые позволяют не волноваться за безопасность главы РФ во время полетов. 

В первую очередь стоит отметить, что воздушное судно оснащено четырьмя двигателями. Но в том случае, если откажут 2 из них, самолет все равно сможет продолжать полет и маневрировать. 

Более того, если неисправными станут сразу 3 двигателя, лайнер президента сможет преодолеть до 800 километров и нормально приземлиться. 

Также Попов рассказал, что внутреннее оснащение президентского самолета претерпело заметные изменения. Сейчас Ил-96-300ПУ оснащен более современными системами контроля за воздушным пространством вокруг воздушного судна. Из нововведений - оптико-электронный и визуальный контроль, пишет "Звезда". 

На случай нештатных ситуаций все системы Ил-96-300ПУ продублированы, причем некоторые из них – по несколько раз. 

Кстати, усовершенствовать лайнер Владимира Путина помог профессор Генрих Новожилов, который является одним из основателей широкофюзеляжных самолетов. Именно труды российских авиаконструкторов смогли сделать борт номер более безопасным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Что случится при отказе двигателей? Странный вопрос. Владимир Владимирович попадет в рай!
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