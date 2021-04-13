Россия рискует "навсегда отстать" в передовых технологиях - аналитики

Россия рискует "навсегда отстать" в передовых технологиях - аналитики
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Страну вычеркнули из списка лидеров глобального производства

Российская Федерация относится к перечню "опаздывающих производителей" в сфере передовых технологий. Несмотря на уверенные позиции в ядерной сфере, страна отстает в долгосрочном развитии, считают авторы доклада "Высшей школы экономики".

Так, специалисты отметили, что в глобальном экспорте доля РФ составила не более 0,5% на рынке передовых технологий – речь идет о промежутке с 2002 по 2018 годы. В основном технологии импортировались в РФ из развитых государств. Все продукты российского инновационного производства в целом распространялись на государства бывшего СССР.

Российский экспорт в передовых технологиях включает, в основном, аэрокосмическую сферу, ядерные технологии и вооружение. Для первых двух характерны минимальные темпы роста, отмечает Ura.ru.

Таким образом, заключают аналитики, для России в передовой сфере на сегодняшний день характерен недостаточный уровень потенциала в долгосрочном развитии, передает РБК, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Согласно заявлению аналитиков, страна может "навсегда отстать" в глобальном рынке от мировых лидеров технологического производства, куда отнесли ФРГ, Японию, Нидерланды, а также несколько государств. Отмечается, что постсоветская Россия расположена лишь на периферии глобального рынка в указанном сегменте. В основном РФ интегрирована в сырьевую сферу, а также поставки полуфабрикатов, если говорить о мировой цепи создания стоимости. После распада СССР экономика России практически не продемонстрировала роста производства с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что главной ошибкой состава кабмина, в который он входил, стало отсутствие пенсионных выплат и зарплат для военнослужащих.


Егор МАЛКОВ

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Гость201069
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зато духовная и скрепная.
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