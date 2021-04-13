"Единая Россия" выступила за увеличение расходов на благоустройство городов и сел

Фракция предложила проработать вопрос с кабмином

Партия "Единая Россия" поддержала идею об увеличении расходов для благоустройства населенных пунктов в России. Фракция предлагает путем голосования среди россиян выяснить, каким конкретным объектам необходимо отдать приоритет в этом вопросе.

Так, жители РФ могут проголосовать за тот или иной объект в период с 26 апреля по 30 мая. Секретарь Генерального совета фракции Андрей Турчак обратился с соответствующим предложением к замглавы правительства РФ Марату Хуснуллину, выступив за расширение программы и ее совместную проработку с кабинетом министров.

Секретарь генсовета фракции отметил, что для граждан родной двор куда важнее отремонтированных объектов в центре городов. Фракция предлагает обозначить необходимый для этого перечень мероприятий с выделением отдельного финансирования, проведя работы на основе новейших технологий и материалов.

Турчак также выступил с идеей о повышении минимального финансирования для небольших субъектов РФ до 100 миллионов рублей, а также увеличить число российских городов в конкурсе "Лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях".

Зампред правительства поддержал предложения фракции, заявив, что поручит проработать вопрос Минстрою.