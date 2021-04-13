Граждан РФ пытаются привлечь к процессу дознания

Британская сторона стремится привлечь россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых властями Соединенного Королевства в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, к участию в дознании по делу о смерти англичанки Дон Стерджес в Эймсбери. Об этом говорится в заявлении коронера Хизер Халлетт, сообщает РИА "Новости" во вторник, 13 апреля.

По ее словам, юрисконсульт дознания выразил желание рассмотреть вопрос о внесении Петрова и Боширова в число участников процесса. Она отметила, что россияне пока не ответили на письма-запросы. Связаться с нашими гражданами Лондон пытался несколько раз.

Соответственно, на сегодняшний момент Петров и Боширов не присутствуют в списках участников процесса.

"Но подчеркиваю, что они и любые релевантные российские государственные ведомства в будущем могут подать заявку на получение статуса заинтересованных лиц", – сказала Халлетт.

Предварительные слушания по делу Стерджес состоялись 30 марта. Следующее заседание должно пройти летом. Дознание не предусматривает установление виновных в смерти 44-летней женщины.

Напомним, британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери 8 июля 2018 года. Следствие полагает, что она и ее знакомый 45-летний Чарли Роули случайно отравились тем же веществом, которым ранее – 4 марта – были отравлены в Солсбери Скрипали, а именно неким "Новичком".

Позже родственники умершей решили обратиться в Высокий суд Лондона с иском к России, поскольку официальные власти Британии обвиняют Москву в том, что она причастна к покушению на бывшего агента ГРУ. Российское руководство категорически отрицает подобные обвинения, безрезультатно требуя от британской стороны предоставить доказательства и предоставить нашим дипломатам личную очную встречу со Скрипалями.

