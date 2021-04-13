В пенсионных фондах РФ обнаружена недостача

В пенсионных фондах РФ обнаружена недостача
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обязательства НПФ перед гражданами превышают их реальные активы

Финансовые отчеты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2020 год показали, что некоторые из них не способны гарантировать россиянам сохранность и увеличение их средств. Так, в трех НПФ обнаружен актуарный дефицит.

Самые крупные проблемы у "АПК-фонда". Его дефицит составляет 12,5-13% от обязательств, сообщает "Коммерсант". Таким образом можно сделать вывод, что НПФ "не в состоянии выполнить финансовые обязательства". При этом отмечается, что данный фонд работает с гражданами, которые добровольно решили подкопить к пенсии.

У НПФ "Телеком-союз" ситуация чуть лучше: дефицит составляет 10,7%. Причем в 2019 г. этот показатель составлял 15,2%, так что положительная динамика налицо. В фонде уверены, что по обязательному пенсионному страхованию они их гарантии незыблемы.

Еще небольшой дефицит выявлен у НПФ "Аквилон" – 0,8% от обязательств. Но даже такая недостача должна привлечь особое внимание регулятора. Специалисты ЦБ проведут проверку и представят план по восстановлению платежеспособности фонда, передает телеканал "360".

При этом в законопроекте "О санации НПФ", принятом недавно нижней палатой в окончательном чтении, предлагается считать основанием для санации НПФ актуарный дефицит в объеме от 5% и выше. Однако Банку России рекомендовано банкротить пенсионные фонды лишь в крайнем случае, а сначала давать шанс исправить положение.

Ранее эксперты отмечали, что будущие пенсионеры все чаще забирают накопления из НПФ и перекладывают их в ПФР.

Напомним, что право россиян на получение накопительной пенсии наступает раньше пенсионного возраста.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость201069
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вата ? куда делось бабло ?
не - его конечно не украли. неееет.
это невозможно :))))
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