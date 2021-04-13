Немцы принесли гробы к офису Меркель

Немцы принесли гробы к офису Меркель
Ангела Меркель. Фото: Annegret Hilse/dpa/www.globallookpress.com
Активисты переживают из-за ситуации с коронавирусом в ФРГ

В Берлине разразился скандал. Местные активисты притащили к зданию, где работает канцлер Ангела Меркель, гробы. Таким образом, немцы захотели заострить внимание властей к тому, что ситуация с эпидемией COVID-19 становится только хуже. 

Активисты хотят, чтобы власти усилили и без того строгий карантин, чтобы снизить смертность от инфекции из Китая. Сейчас, например, в Берлине можно ходить в непродовольственные магазины и парикмахерские только с тестом на руках, который говорит об отсутствии COVID-19. Пресс-секретарь организации Move Politics Campact, которая и устроила акцию, Клара Кощис рассказала Ruptly, что немецкие больницы переполнены зараженными. Она считает, что нужно как можно больше людей отправить работать из дома, даже заводских сотрудников. 

К 13 апреля в Германии от коронавируса скончались 78 тыс. человек, всего заразились чуть больше трех миллионов граждан, согласно данным института Хопкинса. При этом сейчас Меркель хочет, чтобы федеральное правительство решало вопрос о карантинных мерах, а не чиновники в землях ФРГ, которые не выполнили ряд договоренностей, сообщал Bloomberg. 

Впрочем, канцлер отмечала, что вакцина позволят уже стать ближе к "свету в конце тоннеля". К 13 апреля в стране полностью привиты лишь 6% населения, уточняет РИА "Новости". 

В Германии с конца марта жителям нельзя собираться в группы больше двух человек, если речь не идет о родственниках. Закрыты рестораны для посиделок, салоны красоты. 

Полина ИВАНОВА

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