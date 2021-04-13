Народный избранник выбрал американскую экипировку в честь первого полета человека в космос

Петербургский депутат Михаил Горелов выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию в честь юбилея со дня полета на орбиту советского космонавта Юрия Гагарина. Так, на выложенном снимке народный избранник позирует, держа в руке табличку с крылатой фразой "Поехали!!!". Горелов решил надеть костюм, который используют американские астронавты.

Как отмечает "Московский комсомолец", в подписи к публикации парламентарий выразил гордость за достижения советской космонавтики, сопроводив пост хештегами "мыпервые", "россиявперед" и "байконур".

По информации телеканала "360", позднее Горелов удалил публикацию из своего микроблога. На левом плече у петербургского депутата, отмечает источник, был шеврон с государственным флагом Соединенных Штатов, однако парламентарий заверял, что там нашит российский триколор. Сам же костюм, утверждает Горелов, подарил ему близкий друг.

Согласно приведенным данным, Погорелов был избран депутатом ЗакСобрания Петербурга еще в 2016 году.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ключевую роль в реализации советской космической программы сыграли специалисты из Незалежной. Именно их стараниями, выразил уверенность глава государства, Советский Союз смог обеспечить для себя успех в космической гонке с Соединенными Штатами. Таким образом, заключил лидер, Украина и внесла ключевой вклад в первый полет человека в космос, который состоялся ровно 60 лет назад.

Зеленский также уведомил, что Киев добился членства Украины в "клубе космических государств" и работает над развитием национальной космической отрасли из-за "военной агрессии".