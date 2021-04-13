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В Московской области список выявленных новых случаев коронавируса за сутки возглавил Раменский округ. Здесь Covid-19 подхватили 70 человек.
Вторую строчку антирейтинга занимает Балашиха – 63 новых заболевших. Тройку "лидеров" замыкает Сергиев Посад, где выявлено 50 новых инфицированных, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Далее в списке следуют Королев (43 заболевших), Одинцово (40), Ленинский округ (33), Люберцы (25), Красногорск (21), Истра (20), Пушкино (13), Орехово-Зуево и Черноголовка (по 12), Химки и Щелково (по 11).
В целом в области за сутки коронавирус зафиксирован у 533 жителей.
Ранее во вторник, 13 апреля, мы писали, что в России
диагноз COVID-19 поставлен 8 173
гражданам.
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