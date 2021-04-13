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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку против коронавируса. Глава РПЦ воспользовался одной из российских вакцин.
Как сообщает РИА Новости, препарат епископу ввели в марте – до 20-го числа. Уточняется, что прививка была двухкомпонентной. При этом неизвестно, какая именно вакцина была использована.
По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, патриарх Кирилл чувствует себя хорошо.
Стоит отметить, что 13 апреля в Даниловском монастыре Москвы состоялось первое очное заседание Синода. Все присутствующие на встрече пользовались средствами защиты.
Ранее стало известно о том, как себя чувствует Владимир Путин после вакцинации.
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