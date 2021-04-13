Патриарху Кириллу вкололи российскую вакцину против COVID-19

По имеющимся данным, епископ РПЦ чувствует себя хорошо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку против коронавируса. Глава РПЦ воспользовался одной из российских вакцин.

Как сообщает РИА Новости, препарат епископу ввели в марте – до 20-го числа. Уточняется, что прививка была двухкомпонентной. При этом неизвестно, какая именно вакцина была использована. 

По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, патриарх Кирилл чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что 13 апреля в Даниловском монастыре Москвы состоялось первое очное заседание Синода. Все присутствующие на встрече пользовались средствами защиты. 

Ранее стало известно о том, как себя чувствует Владимир Путин после вакцинации. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей