Без пыли и грязи: как очистить ковер

Без пыли и грязи: как очистить ковер
Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Минимум усилий с помощью подручных средств

Вся пыль, оседающая на коврах, попадает в наши легкие и глаза. От проблемы же можно избавиться, используя самые простые методы. 

Сода

Наш главный спаситель. Пусть для кого-то и немного странно чистить ковер содой, но в действительности речь идет о весьма эффективном средстве. Стоит лишь рассыпать пачку соли на ковер, после чего пройтись пылесосом. А через час можно обработать его водой, удалив загрязнения и убрав оставшуюся пыль.

Нашатырный спирт

Весьма эффективное средство. Главный недостаток заключается лишь в длительности самого процесса. Необходимо хорошо проверить помещение после чистки.

Лимонная кислота

Достаточно лишь выдавить сок самого цитруса на загрязнение и оставить высыхать на час. Затем смойте лимонный сок водой.

Хозяйственное мыло

Старый добрый способ избавления от свежих и старых пятен. Однако помните, что ковер меняет текстуру со временем. Мыло лишь усиливает этот процесс. Возьмите кусочек, намыльте пятно, а затем удалите пену с помощью влажной губки.

Стиральный порошок

Отличный способ для удаления пятен. Из минусов – огромное количество пены, которая не так легко удаляется. Способ потребует определенное количество времени.

Уксус

Не менее действенный способ очистить ковер, чем вышеописанные. Главное не передержать уксус на поверхности. Если действовать с умом, ковер будет выглядеть посвежевшим и обновленным.

Заварка

Просто засыпьте влажную заварку на темный ковер, а после высыхания пройдитесь пылесосом. Простой и незамысловатый способ, после которого ковер выглядит свежим и насыщенным.

Крахмал

Пропылесосьте ковер, а затем засыпьте его крахмалом. Оставьте в таком состоянии поверхность на 15 минут, после чего пропылесосьте еще раз. Идеальный метод для светлых поверхностей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как очистить вытяжку на кухне.

Егор МАЛКОВ

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