Временный поверенный посольства России пообещал разобраться в ситуации

МИД Латвии выразил протест из-за поступка военного атташе посольства РФ Руслана Ушакова. Чиновник пошел против ограничительных мер по COVID-19, действующих на территории прибалтийского государства.

Дело в том, что 27 марта Ушаков устроил вечеринку в одном из частных домов в Риге. Туда госдеятель пригласил около десяти человек. При этом Руслан нарушил карантин, по правилам которого нельзя устраивать различного рода мероприятия с участием нескольких человек из разных домохозяйств.

В министерстве иностранных дел Латвии также сообщили, что чиновник вел себя достаточно дерзко. Так, например, он адресовал соседям неприличные жесты. Местные жители несколько раз вызывали полицию, однако никаких мер сотрудниками правоохранительных органов предпринято не было, передает РИА "Новости".

"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны", - говорится в документе.

Отмечается, что протест направили временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву. Он пообещал латвийской стороне разобраться в данной ситуации.

Примечательно, что посольство РФ в Латвии пока никак не прокомментировало произошедший инцидент.

Ранее стало известно о том, что Латвия выдвинула РФ новые обвинения. Прибалтийское государство заподозрило Россию в том, что она якобы использует данные о действиях республики в период пандемии для того, чтобы понять – как та будет вести себя в военное время.