Россиянам рассказали, как следует прогуливаться по лесу

Министерство экологии Московской области рассказало о возможной опасности диких зверей в весенний период. В ведомстве отметили, что в это время характерны вспышки сезонного бешенства.

Не так давно в Клину выявили бешенство у енота, которого нашли в одном из населенных пунктов. Заражению могут быть подвержены и остальные звери, включая ежей, лисиц, мышей, белок, лис и волков.

Глава регионального Минэкологии Андрей Разин отметил, что всем жителям следует совершать прогулки по лесу с осторожностью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При обнаружении такого зверя, говорится на сайте ведомства, следует немедленно уйти – медленно отходя и постепенно наращивая скорость.