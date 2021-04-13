Жителей Подмосковья предупредили об опасности диких животных весной

Россиянам рассказали, как следует прогуливаться по лесу

Министерство экологии Московской области рассказало о возможной опасности диких зверей в весенний период. В ведомстве отметили, что в это время характерны вспышки сезонного бешенства.

Не так давно в Клину выявили бешенство у енота, которого нашли в одном из населенных пунктов. Заражению могут быть подвержены и остальные звери, включая ежей, лисиц, мышей, белок, лис и волков.

Глава регионального Минэкологии Андрей Разин отметил, что всем жителям следует совершать прогулки по лесу с осторожностью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

При обнаружении такого зверя, говорится на сайте ведомства, следует немедленно уйти – медленно отходя и постепенно наращивая скорость.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
и де%ки(+18) одичали,не хочется им л%ски,в метро лишь только строят,нам(4увакам)непременно глазки !!!! ОСТОРОЖНО некоторые особи Ж полу норовят укусить
1
новости партнеров

Сверхсекретные переговоры: Путин требует от правительства финансовой помощи для народа - СМИ

Президент намерен ввести новые льготы в стране на фоне коронавируса

Что произойдет в России после отключения от Visa и MasterCard

Страна может создать, помимо системы "Мир", еще один инструмент для оплаты и переводов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей