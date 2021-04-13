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Министерство экологии Московской области рассказало о возможной опасности диких зверей в весенний период. В ведомстве отметили, что в это время характерны вспышки сезонного бешенства.
Не так давно в Клину выявили бешенство у енота, которого нашли в одном из населенных пунктов. Заражению могут быть подвержены и остальные звери, включая ежей, лисиц, мышей, белок, лис и волков.
Глава регионального Минэкологии Андрей Разин отметил, что всем жителям следует совершать прогулки по лесу с осторожностью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
При обнаружении такого зверя, говорится на сайте ведомства, следует немедленно уйти – медленно отходя и постепенно наращивая скорость.
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