Будут пышно цвести: как правильно посадить георгины

Будут пышно цвести: как правильно посадить георгины
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Технология отличается своей простотой

Весна – это то время, когда огородники активно занимаются выращиванием разных культур. Ближе к концу мая можно приступать к посадкам георгинов. Существуют некоторые нюансы, следование которым поможет в конечном итоге украсить участок пышными цветами.

Как правильно сажать георгины

Для начала нужно выбрать подходящее место для посадки цветов. Поверхность участка должна быть ровной. Кроме того, георгины следует высаживать на защищенной от ветра и хорошо освещаемой стороне.

Затем необходимо выкопать ямы и поместить в каждую из них по одному колышку. Важно, чтобы расстояние между растениями было от 60 сантиметров до одного метра, а между рядами – не меньше метра.

Погрузите в лунку по два черенка георгинов. Они должны находиться на глубине около 10 сантиметров – так, чтобы в земле скрылась первая пара самых нижних листьев.

Что касается корневой шейки, то она должна быть погружена на глубину пять-восемь сантиметров.

Закончив процесс посадки, засыпьте растение почвой. Привяжите возвышающуюся над землей часть культуры к колышку и обильно полейте посадку. По мере развития георгины придется подвязывать еще примерно два раза.

Кстати, если вы хотите, чтобы георгины зацвели раньше, то можно прибегнуть к процедуре проращивания. Ее суть заключается в том, чтобы поместить клубни растения в теплое помещение, отобрать "деленки" и проращивать их на хорошо освещенном месте, регулярно опрыскивая водой.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем подкармливать многолетние и луковичные цветы весной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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