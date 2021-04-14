Телеведущая нашла доказательства постановочного сюжета с участием украинского президента

Ольга Скабеева жестко высмеяла поездку Владимира Зеленского в Донбасс. Она разобрала снятые американским журналистом кадры по частям.

Ведущая программы "60 минут" нашла доказательства того, что сюжет с участием украинского президента не что иное, как постановка. Там масса нестыковок, отметила она.

Журналистка уверена, что глава Незалежной отправился на восток страны с американцами неспроста. Он хотел, чтобы отснятое на месте видео подействовало на президента США Джо Байдена, и тот отвалил ему "миллиард – другой на поддержку в борьбе против "агрессора".

В ролике папарацци из CNN Мэттью Чэнс вначале летит с Зеленским в Донбасс, а затем они проходят по окопам. Американцу увиденное напоминает о Первой мировой войне, а украинскому президенту – о Второй, прокомментировала Скабеева.

Их движение временами убыстряется. По команде представителя заокеанской прессы Зеленский бегает, временами приседая, как будто прячась от пуль. При этом сопровождающие догоняют его без касок, передает РИА ФАН.

Наверное, "вражеские пули не кажутся страшными", сыронизировала телеведущая. И пришла к выводу, что "опасность на войне бутафорская".

В ее репортаже, опубликованном в телеграм-канале, также показаны эшелоны "российской" военной техники, якобы отправляющиеся в Донбасс. На самом деле они находились под Днепропетровском, подчеркнула журналистка, пишет URA.RU.

Ранее Андрей Норкин засомневался в правдивости ролика с бегающим по окопам Владимиром Зеленским. Ведущий передачи "Место встречи" также говорил о постановочности видео.