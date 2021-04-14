Как начать дачный сезон: важные советы для пенсионеров

Как начать дачный сезон: важные советы для пенсионеров
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Ограничения сняты, и россияне потянулись на свои загородные участки

Пожилым россиянам рассказали о подготовке к дачному сезону. Дельными советами поделилась врач-гериатр Надежда Рунихина.

Коронавирусные ограничения для пенсионеров сняты, и они уже потянулись на свои загородные участки. Однако им следует помнить о некоторых опасностях, дала понять специалист по оказанию помощи старым людям.

Во время карантина пожилые люди меньше двигались. Поэтом утеперь им следует восстанавливать свою былую активность и делать это, аккуратно, порекомендовала медик. 

Сначала, по ее словам, пенсионерам нужно медленно гулять, затем ходить быстрее. Также следует увеличивать физические нагрузки, но только постепенно и осторожно.

Не лишним будет позаботиться и о защите от ярких солнечных лучей. Витамин D, конечно необходим, но в меру, иначе могут начаться проблемы с кожей, которая сильно подвержена вредному влиянию в пожилом возрасте, предупредила Рунихина.

Восполнять нехватку этого витамина следует добавками. А выходить на улицу необходимо в солнцезащитных очках и наложив на кожу крем от загара, отметила гериатр.

За городом пожилым надо каждый день выпивать определенный объем воды. В самое жаркое время жидкости требуется как минимум  полтора – два литра, добавила специалист в беседе с РИА "Новости". 

Еще  важно не забывать о приеме всех лекарств, которые употребляли постоянно. Изменять дозы препаратов самостоятельно нельзя, только по рекомендации врача.

Полина ДОРОЖКИНА

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