Ограничения сняты, и россияне потянулись на свои загородные участки

Пожилым россиянам рассказали о подготовке к дачному сезону. Дельными советами поделилась врач-гериатр Надежда Рунихина.

Коронавирусные ограничения для пенсионеров сняты, и они уже потянулись на свои загородные участки. Однако им следует помнить о некоторых опасностях, дала понять специалист по оказанию помощи старым людям.

Во время карантина пожилые люди меньше двигались. Поэтом утеперь им следует восстанавливать свою былую активность и делать это, аккуратно, порекомендовала медик.

Сначала, по ее словам, пенсионерам нужно медленно гулять, затем ходить быстрее. Также следует увеличивать физические нагрузки, но только постепенно и осторожно.

Не лишним будет позаботиться и о защите от ярких солнечных лучей. Витамин D, конечно необходим, но в меру, иначе могут начаться проблемы с кожей, которая сильно подвержена вредному влиянию в пожилом возрасте, предупредила Рунихина.

Восполнять нехватку этого витамина следует добавками. А выходить на улицу необходимо в солнцезащитных очках и наложив на кожу крем от загара, отметила гериатр.

За городом пожилым надо каждый день выпивать определенный объем воды. В самое жаркое время жидкости требуется как минимум полтора – два литра, добавила специалист в беседе с РИА "Новости".

Еще важно не забывать о приеме всех лекарств, которые употребляли постоянно. Изменять дозы препаратов самостоятельно нельзя, только по рекомендации врача.