У нашей страны есть и другие возможности

Многих в свете последних событий интересует, как действовать после отключения Visa и Mastercard в России. На этот вопрос уже ответили в Министерстве иностранных дел.

Если нашу страну исключат из международной платежной системы, ничего страшного не произойдет. Мы используем другие возможности, сказал РИА "Новости" замглавы ведомства Александр Панкин.

Однако пока Россия будет применять SWIFT. Варианты сотрудничествана случай, если придется искать ей замену, еще на рассматривались, отметил дипломат, передает "Общественная служба новостей".

Еще представитель МИД посоветовал "так далеко" не заглядывать.

До этого Панкин уже допустил возможность создания в России альтернативы SWIFT. Такая сисстема, по его словам, будет основана на новой технологии, передает "Свободная пресса".



Накануне стало известно, что в России могут отключить карты Visa и Mastercard. Отказ от западных платежных систем сложно предсказать, но, учитывая, что все больше стран начинают проводить в отношении нашей страны недружественную и "вражескую" политику, его нельзя исключать, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Больше десятка тысяч крупнейших организаций едва ли не во всех странах мира подключены к международной платежной системе SWIFT. О том, что Россию могут отключить от нее, говорилось неоднократно. И Запад вполне способен пойти на такую меру, чтобы в очередной раз надавить на нашу страну.