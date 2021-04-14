Политические "диверсии" и скандалы со зрителями: закадровые тайны "Спокойной ночи, малыши!"

Наталья Державина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Голубинцева. Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/www.globallookpress.com
Оксана Федорова. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com Анна Михалкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонникам приходилось не один раз отстаивать детскую передачу

Впервые "Спокойной ночи, малыши!" появились в эфире в 1964 году. С первого выпуска передача завоевала любовь юных зрителей. Сейчас дети до сих пор смотрят шоу перед сном, а взрослые с теплотой вспоминают о выпусках, которые они смотрели, будучи маленькими. Однако мало кто знает, что "Спокойной ночи, малыши!" много раз могли запретить, поскольку цензоры СССР иногда видели в безобидных детских выпусках следы политической диверсии. Не обходилось и без скандалов со зрителями. 

Сначала "Спокушки" – так передачу называли актеры – начинались с заставки, на которой были изображены часы и любимые игрушки детей – Буратино и неваляшка. В 1999 году ее заменила заставка с зайцем, который так пугал детей, что многие начинали тут же плакать. В редакцию моментально посыпались гневные письма родителей, поэтому позже создатели передачи вернулись к изначальному варианту. 

В самом начале в эфире показывали картинки с закадровым текстом, затем актеры МХАТа и Театра Сатиры начали играть малышам небольшие представления. 

Большая часть кукол не задерживалась надолго. В конце 60-х в эфире появился Филя, который тут же полюбился маленьким телезрителям. Его озвучивал Григорий Толчинский, который даже шутил, что выпустит книгу, где расскажет, как он провел 20 лет "под юбкой тети Вали". 

Но в этом есть часть неправды, ведь дикторам запрещалось носить юбки, чтобы не смущать коллег. 

В 70-х годах компанию Филе составили Степашка и Хрюша. Первого озвучивала Наталья Голубенцева, а второго - Наталья Державина. 

Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/www.globallookpress.com

В 1979 к героям присоединилась Каркуша – единственная девочка в компании. Сначала очаровательная ворона говорила голосом Гертруды Суфимовой, а после 1998 году актрису заменила Галина Марченко. 

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Без скандалов не обходилось. Было и недопонимание, и обвинения в политических диверсиях. Например, когда Никита Хрущев поехал в Америку, то в программе показали мультик "Лягушка-путешественница". В итоге выпуск сняли с эфира. 

Позже, когда к власти пришел Михаил Горбачев, создателям "Спокойной ночи, малыши" настолько рекомендовали не показывать юным телезрителям истории про мишку, который никогда не доделывает дела. 

А когда правительство РФ возглавил Сергей Степашин, Степашка тут не лишился работы, но зрители все-таки отстояли любимого героя малышей. 

Куклам, кстати, тоже доставалось. Чаще всего в центре скандалов оказывался Хрюша. Например, однажды зрителей возмутило, что поросенок не моргает. В другой раз Хрюшу критиковали мусульмане, но редакторы смогли защитить героя, сказав, что Коран не запрещает смотреть на свинину. 

Приходилось принимать участие и в экстремальных съемках. Однажды, например, снимали в сугробе. Тогда актеры очень сильно замерзли. В другой раз съемки выпуска проходили на озере. Кукол заменили на другие, а вот немолодым актерам озвучки пришлось сидеть по пояс в воде. 

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Несколько раз шоу находилось на грани закрытия. В 1991 году государство перестало спонсировать "Спокойной ночи, малыши". В итоге передачу спасли зрители, которые писали жалобы буквально во все инстанции. 

Но в начале нулевых ситуация повторилась. К счастью, помогли опять-таки неравнодушные родители. 

За многие годы существования передачи сменилось множество ведущих: Валентина Леонтьева, Татьяна Судец, Юрий Григорьев, Юрий Николаев. Также желали малышам спокойной ночи Анна Михалкова, Оксана Федорова и Дмитрий Маликов. 

Анна Михалкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Юлия МИХАЙЛОВА

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