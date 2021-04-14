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Армянский премьер-министр Никол
Пашинян снова оконфузился. На этот раз высокопоставленный армянин перепутал
должность российского лидера Владимира Путина. С его легкой руки наш главнокомандующий
был "назначен" президентом Франции.
Досадная оплошность произошла во время встречи премьер-министра с парламентом Армении, пишет РИА "Новости". Пашиняну захотелось обсудить с парламентариями детали соглашения по нагорно-карабахской зоне. Премьер-министр решил сослаться на заявление, которое по этому вопросу сделали российский, американский и французский лидеры.
"В соответствии с заявлением, сделанным (...) президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным...", – передает слова армянского премьера издание URA.RU.
В интернет-пространстве тут же началось активное обсуждение нового "прикола" от Пашиняна.
"Париж наш!", "Армянское радио пошутило, а Макрон, наверно, уже мобилизацию объявил?", "Вдруг он что-то знает!", "Заберем [французов] только после поголовной вакцинации", – шутят читатели РИА "Новости".
К слову, недавно армянского премьер-министра подкололи из-за конфуза с Су-30СМ. Слова Пашиняна о российских самолетах вызвали смех у военного эксперта Константина Макиенко. Премьер как-то заявил, что Ереван закупился у Москвы боевыми самолетами, однако запамятовал приобрести ракетное вооружение.
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