Пашинян перепутал должность Путина

Пашинян перепутал должность Путина
Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер Армении запамятовал, какую страну возглавляет лидер россиян

Армянский премьер-министр Никол Пашинян снова оконфузился. На этот раз высокопоставленный армянин перепутал должность российского лидера Владимира Путина. С его легкой руки наш главнокомандующий был "назначен" президентом Франции.

Досадная оплошность произошла во время встречи премьер-министра с парламентом Армении, пишет РИА "Новости". Пашиняну захотелось обсудить с парламентариями детали соглашения по нагорно-карабахской зоне. Премьер-министр решил сослаться на заявление, которое по этому вопросу сделали российский, американский и французский лидеры.

"В соответствии с заявлением, сделанным (...) президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным...", – передает слова армянского премьера издание URA.RU.

В интернет-пространстве тут же началось активное обсуждение нового "прикола" от Пашиняна.

"Париж наш!", "Армянское радио пошутило, а Макрон, наверно, уже мобилизацию объявил?", "Вдруг он что-то знает!", "Заберем [французов] только после поголовной вакцинации", – шутят читатели РИА "Новости".

К слову, недавно армянского премьер-министра подкололи из-за конфуза с Су-30СМ. Слова Пашиняна о российских самолетах вызвали смех у военного эксперта Константина Макиенко. Премьер как-то заявил, что Ереван закупился у Москвы боевыми самолетами, однако запамятовал приобрести ракетное вооружение.

Ольга ФЕДОРОВА

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