Семена сеять нужно в апреле

Многие садоводы часто жалуются на то, что у них получается мелкий и не очень вкусный урожай капусты, хотя, казалось, что делали они все правильно и по инструкции. В выращивании крупных и хрустящих кочанов есть свои секреты, которых лучше придерживаться, чтобы избежать проблем.

Условия выращивания

Важно понимать, что капуста любит прохладу, влажность и много света. Поэтому не надейтесь, что в квартирных условиях удастся получить хорошую рассаду. Лучше заняться выращиванием в парнике.

Сеять семена нужно в первой половине апреля, когда сойдет снег и земля оттает.

Капуста – овощ неприхотливый, поэтому морозов не боится, так что "апрельские" условия ей идеально подходят.

Удобрения

Капуста любит кальций. При этом не совсем обязательно добавлять под капусту золу. Вместо этого грядку можно посыпать, например, доломитовой мукой, которая есть в специальных магазинах.

Когда снег окончательно сойдет, прорыхлите почву.

Также овощи можно удобрять кальциевой селитрой. Достаточно будет внести чайную ложку удобрения под корешок при пересадке.

Не бойтесь заглублять

Капусту можно и нужно заглублять до первых листочков. Листы точно не начнут гнить. Напротив, так качан нарастает и не валится набок.

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