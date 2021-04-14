Зарубежные граждане могут легко получить вид на жительство в нашей стране

В правительстве России готовы ввести "золотые паспорта". Профильная комиссия кабинета министров уже выразила согласие на это.

Инициатива созрела в стенах Минэкономразвития. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, который был одобрен и согласован с МВД и Минтруда, сообщили источники.

Если документ примут, перед иностанцами откроется перспектива легко получить вид на жительство в нашей стране. Это создаст подходящие для тех, кто вкладывает средства в свой бизнес, ценные бумаги или недвижимость на территории РФ. Они смогут претендовать на "золотые паспорта", отметил юрист Владимир Груздев.

Полное содержание документа еще не известно. Однако прописанные в нем условия распространятся не только на самих инвесторов, но и на членой их семей, пишут "Известия".

Такой способ привлечения средств используется в разных странах. Экономике остро нужны инвестиции. "Это важная инициатива", – прокомментировал депутат Госдумы Адальби Шхагошев, цитирует URA.RU.

Согласны с ним и другие парламентарии. Введение подобной меры "дает экономике развиваться и привлекает внешних инвесторов", пояснил Ярослав Нилов. И добавил, что важно при этом, чтобы вложения способствовалиали развитию отраслей с серьезным потенциалом, в частности -машино– и самолётостроения, внутреннего туризма.

Не так давно стало известно, что иностранные финалисты конкурса "Лидеры России" могут получить российские паспорта по упрощенной процедуре.Наша страна предоставляет лучшие возможности для наиболее активных.

До этого россияне из-за коронавируса массово скупили "золотые паспорта". Среди соотечественников возник небывалый бум на второе гражданство.