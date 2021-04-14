Правда о Зеленском приведет к его отставке - экс-чиновник СБУ

Правда о Зеленском приведет к его отставке - экс-чиновник СБУ
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В биографии главы Незалежной вскрылись неожиданные факты

Украинцам скоро придется выбирать нового президента. В этом убежден бежавший из Киева бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный. По его словам, в биографии Владимира Зеленского есть факты, которые не позволяют ему быть президентом.

Недавно Нескоромный сообщил в своем телеграм-канале, что начал сотрудничать с расследователями Bellingcat. Теперь они поделились с ним "интересными документами", проливающими свет на некоторые обстоятельства из жизни Зеленского, в частности, раскрывают правду про его гражданство.

"После их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента",

предупредил Нескоромный, отметив, что готов передать документы любым политическим силам, главное, чтобы они были патриотами Украины.

Ранее в отношении замглавы СБУ было заведено уголовное дело. Киев объявил Нескоромного в международный розыск, но он успел выехать за пределы страны. Следователи Незалежной сообщили, что пытаются установить связь беглеца с российскими спецслужбами.

Ранее Зеленского пытались отправить в отставку по обвинению в покушении на свободу слова, но идею признали провальной.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
Пожаловаться Ответить
Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
Правда о Зеленском приведет к его отставке - он пассивный любовник и любимая жена Насрально-Анального, экс-чиновник СБУ.
Новости из жизни простейших и амеб! Это ведь не социальное явление,это-микробиологи сообщают о существовании простейших хохлоПРИМАТОВ и укроГАМАДРИЛ)))...вакуольки там у них всякие,митохондрии всякими,плазма ,клоака..
Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
Пожаловаться Ответить
Правда о Зеленском приведет к его отставке - он пассивный любовник и любимая жена Насрально-Анального, экс-чиновник СБУ.
1
новости партнеров
По теме

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей