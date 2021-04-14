В биографии главы Незалежной вскрылись неожиданные факты

Украинцам скоро придется выбирать нового президента. В этом убежден бежавший из Киева бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный. По его словам, в биографии Владимира Зеленского есть факты, которые не позволяют ему быть президентом.

Недавно Нескоромный сообщил в своем телеграм-канале, что начал сотрудничать с расследователями Bellingcat. Теперь они поделились с ним "интересными документами", проливающими свет на некоторые обстоятельства из жизни Зеленского, в частности, раскрывают правду про его гражданство.

"После их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента",

– предупредил Нескоромный, отметив, что готов передать документы любым политическим силам, главное, чтобы они были патриотами Украины.

Ранее в отношении замглавы СБУ было заведено уголовное дело. Киев объявил Нескоромного в международный розыск, но он успел выехать за пределы страны. Следователи Незалежной сообщили, что пытаются установить связь беглеца с российскими спецслужбами.

Ранее Зеленского пытались отправить в отставку по обвинению в покушении на свободу слова, но идею признали провальной.