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В Пентагоне назвали видео с НЛО подлинным. Также в американском Минобороны охарактеризовали запись как "жуткую", передают заокеанские СМИ.
Ролик длительностью 18 секунд был снят с борта эсминца ВМС США Russell. В нем показано, как три странных шара парят над военным кораблем. Заметен в кадре и некий треугольный объект.
Клип попал к американскому режиссеру Джону Корбеллу, автору документального фильма "Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки". Тот захотел убедиться в его подлинности, что и удалось сделать.
На одном из брифингов Пентагон признал, что с эсминца на самомо деле снимали "эту жуткую видеозапись" камерами ночного видения. На ней таинственные объекты мигают и над другим военным судном, передает The New York Post.
Все это происходило несколько лет назад. В Минобороны США не стали комментировать содержание ролика, только рассказали, что его изучением занимаются военные разведчики, пишет "МИР24".
Ранее о "столкновении" с НЛО в небе рассказал американский пилот. Это случилось с пассажирским "Аэробусом A320", следовавшим из Цинциннати в Феникс.
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