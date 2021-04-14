Жуткое видео с НЛО подлинное - Пентагон

Ролик был снят с борта эсминца Russell

В Пентагоне назвали видео с НЛО подлинным. Также в американском Минобороны охарактеризовали запись как "жуткую", передают заокеанские СМИ.

Ролик длительностью 18 секунд был снят с борта эсминца ВМС США Russell. В нем показано, как три странных шара парят над военным кораблем. Заметен в кадре и некий треугольный объект.

Клип попал к американскому режиссеру Джону Корбеллу, автору документального фильма "Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки". Тот захотел убедиться в его подлинности, что и удалось сделать.

На одном из брифингов Пентагон признал, что с эсминца на самомо деле снимали "эту жуткую видеозапись" камерами ночного видения. На ней таинственные объекты мигают и над другим военным судном, передает The New York Post.

Все это происходило несколько лет назад. В Минобороны США не стали комментировать содержание ролика, только рассказали, что его изучением занимаются военные разведчики, пишет "МИР24".

Ранее о "столкновении" с НЛО в небе рассказал американский пилот. Это случилось с пассажирским "Аэробусом A320", следовавшим из Цинциннати в Феникс.  

Полина ДОРОЖКИНА

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