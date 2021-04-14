Цены на отдых в Сочи и Крыму резко подскочили после закрытия Турции

Цены на отдых в Сочи и Крыму резко подскочили после закрытия Турции
Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Большая часть туров уже забронирована россиянами

С 15 апреля Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией. И пока одни путешественники ломают голову над тем, как быть с запланированным путешествием, другие принялись бронировать для летнего отпуска туры на отечественные курорты, ведь не исключено, что стоимость отдыха может резко подорожать. 

Такая тенденция уже есть. После того, как было объявлено о закрытии Турции, цены на туры в Сочи и Крым моментально выросли. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев уверен, что на это повлияли панические настроения и спекулятивные действия отдельных туроператоров.

"Я не думаю, что есть основание существенно взвинчивать цены", 

отметил Мальцев в беседе с изданием E1, добавив, что было бы неплохо поставить вопрос о государственном контроле за ценообразованием в этот период. 

Также эксперт отметил, что большая часть туров уже была распродана. Сейчас отечественные курорты пользуются большим спросом, поэтому не исключено, что в будущем появится проблема нехватки мест в гостиницах и отелях. 

При этом до сих пор непонятно, как действовать туристам, которые забронировали Турцию на майские праздники. Ясно одно – путешественникам точно не будут возвращать деньги за туры. Вместо этого они смогут выбрать альтернативное направление или перенести отдых на другой период. 

Напомним, что ранее россиян призвали забыть об отдыхе в Турции. Причиной стали высказывания президента Тайипа Эрдогана о Крыме. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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