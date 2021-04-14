Производители мечтают об исключении хамона из черного списка

Испания будет просить Россию о снятии части санкций. Об этом проинформировал советник по вопросам сельского хозяйства посольства этой страны в РФ Карлос Ларраньяга.

Производители мечтают об исключении хамона из черного списка. Запрет на его ввоз в РФ хорошо бы отменить, поделился мнением дипломат.

Мадрид готов обсудить с Москвой вопрос о выведении хамона из-под эмбарго. Там согласны сделать это "с российскими властями, но на уровне экспертов", отметил Ларраньяга.

По его словам, хотя это и политический вопрос, Минсельхоз Испании желает побыстрее решить его. В ведомстве считают, что ограничения надо снять.

Российский рынок, по словам советника посольства, всегда был одним из основных для испанских продуктов. Санкции этому сильно навредили, отметил дипломат.

Одним из "пострадавших" он назвал хамон. Испания, как и другие страны Евросоюза делает все, чтобы изменить ситуацию, но от нее это не зависит

В стране заинтересованы в разрешении проблемы в ближайшем времени. Там поддерживают все "каналы коммуникации и дистрибуции", добавил сотрудник посольства.

О санкциях договариваются Россия и ЕС. Официальный Мадрид двусторонних переговоров с Москвой по этой теме не ведет. Они проходят лишь "на уровне экспертов по поводу импорта – экспорта продуктов", пояснил Ларраньяга.

Испания выступает за снятие санкций. Однако пока это невозможно, поскольку не достигнуто договоренностей "на самом высоком уровне", – заключил дипломат в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

