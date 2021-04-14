Испания просит Россию снять часть санкций

Испания просит Россию снять часть санкций
Фото: Oscar Gonzalez/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Производители мечтают об исключении хамона из черного списка

Испания будет просить Россию о снятии части санкций. Об этом проинформировал советник по вопросам сельского хозяйства посольства этой страны в РФ Карлос Ларраньяга.

Производители мечтают об исключении хамона из черного списка. Запрет на его ввоз в РФ хорошо бы отменить, поделился мнением дипломат.

Мадрид готов обсудить с Москвой вопрос о выведении хамона из-под эмбарго. Там согласны сделать это "с российскими властями, но на уровне экспертов", отметил Ларраньяга.

По его словам, хотя это и политический вопрос, Минсельхоз Испании желает побыстрее решить его. В ведомстве считают, что ограничения надо снять.

Российский рынок, по словам советника посольства, всегда был одним из основных для испанских продуктов. Санкции этому сильно навредили, отметил дипломат.

Одним из "пострадавших" он назвал хамон. Испания, как и другие страны Евросоюза делает все, чтобы изменить ситуацию, но от нее это не зависит

В стране заинтересованы в разрешении  проблемы в ближайшем времени. Там поддерживают все "каналы коммуникации и дистрибуции", добавил сотрудник посольства. 

О санкциях договариваются Россия и ЕС. Официальный Мадрид двусторонних переговоров с Москвой по этой теме не ведет. Они проходят лишь "на уровне экспертов по поводу импорта – экспорта продуктов", пояснил Ларраньяга. 

Испания выступает за снятие санкций. Однако пока это невозможно, поскольку не достигнуто договоренностей "на самом высоком уровне", – заключил дипломат в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость201069
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зачем ? россияне едят копченых ежей, голубей на bbq, саранчу, кузнечиков
Гость203901
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Похоже, испанцам хамон уже и в глотку не лезет, и девать некуда, и выбросить жалко.
Гость188773
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Хрена вам лысого и дупу зловонную. Сами хавайте свой хамон. Или начинайте жить своим умом. А на нет и суда нет.
Гость203859
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Ну уж нет, спасибо. Пусть хамон сами кушают и вспоминают те славные времена, когда Испания сама за себя решала как ей жить и с кем дружить.
%рен90%0лен
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уже бежим,уже в припрыжку,потом лечи,увы отрыжку !!!!хитро%0пые как каклы,свои не отменим-но вы нам отмените
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