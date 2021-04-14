Путин рассказал о самочувствии после второй прививки

Путин рассказал о самочувствии после второй прививки
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Глава государства сообщил, что побочных эффектов у него не было

Сегодня, 14 апреля стало известно, что Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Позе президент РФ признался, что самочувствие у него в порядке, а побочных эффектов у него не возникло.

Как отметил лидер россиян, у него оказался хороший иммунный ответ уже после первого укола. Журналисты поинтересовались, что это значит, на что Путин предложил им обратиться с этим вопросом к врачам, так как они лучше знают. Комментарий президента опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Напомним, ранее 14 апреля глава государства рассказал, что сделал второй укол вакцины от COVID-19. Случилось это за 10 минут до старта президиума РГО. С утра до прививки Путин даже позанимался спортом. При этом до сих пор не известно, какой он выбрал препарат. Это знает лишь лечащий врач президента. 

Первый укол Путину поставили 23 марта. Процедура прошла в закрытом режиме – журналистов и фотографов не пустили. Как говорил президент, он не хочет "обезьянничать". 

При этом СМИ сообщили, что после новостей о вакцинации президента россияне стали больше обращаться за прививкой. 

Полина ИВАНОВА

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