"Норникель" подписал соглашение о развитии туризма на Таймыре

"Норникель" подписал соглашение о развитии туризма на Таймыре
Фото: Serguei Fomine/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Участники заключили договор о создании комплексной инфраструктуры

Крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля "Норникель" подписал соглашение с правительством Красноярского края и "Васта Дискавери". В рамках договора стороны намерены сотрудничать в целях развития туризма на Таймырском полуострове.

Речь, в частности, идет о развитии турпроекта "Затундра" – программе по созданию туристической инфраструктуры для развития природного туризма на плоскогорье Плато Путорана. Организаторы намерены добиться туристического охвата в 50 тысяч человек ежегодно.

"Норникель" уделяет огромное внимание экологическому аспекту – при строительстве туристического комплекса будут предприняты все меры для сохранения природных средств уникальной территории с минимальным воздействием на окружающую среду. Проект предусматривает использование современных очистных систем водоснабжения. При энергоснабжении "Затундры" организаторы намерены использовать сжиженный природный газ и возобновляемые источники энергии.

Программа предполагает создание основной туристической деревни "Бухта Канчуль" с 605 номерами. В пределах комплекса для отдыхающих планируют построить социально-культурные объекты с необходимой инфраструктурой, сетью кемпингов и приютов, пеших и водных турмаршрутов. Строительные работы начнутся за границами госзаповедника "Путоранский".

Исторически область лесной тундры на Таймыре пролегает вдоль рек Пясина, Хета и Хатанга. Путешественники в свое время назвали этот регион "за тундрой". Плато Путорана же можно смело считать одним из самых живописных мест Таймыра. Здесь организаторы программы и намерены сформировать центр туризма, в деревне "Бухта Канчуль" на Мелком озере. По мнению сторон, проект внесет огромный вклад в развитие региона, включая малый и средний бизнес, а также создаст новые рабочие места.

Одним из наиболее важных аспектов туристического проекта остается транспортная доступность для туристов. Два года назад завершилась реконструкция аэропорта "Норильск". В настоящее время объект относится к одним из современнейших хабов Арктики и способен принимать все виды воздушных судов, что повышает как безопасность, так и качество путешествий на Таймыр. 

В рамках соглашения власти Красноярского края рассмотрят возможность оказания помощи для организаций, интегрированных в создание туркомплексов, а также обеспечение участия региона в федеральных проектах целевого развития турпрограмм, которые действуют в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

"Норникель" же является инвестором проекта, обеспечивающим основную координационную деятельность. ПАО инвестировало уже около 20 миллиардов рублей. Реализует проект "Васта Дискавери" – российская компания по проектированию, разработке и управлению турпроектов. Девелопер известен своим опытом по реализации подобных программ – в частности, речь идет о курортах "Завидово" Тверской области, "Ярославском взморье" и "Розе Хутор" в Сочи.

Представитель "Норникеля" Николай Уткин отметил, что компания задействована в реализацию амбициозной задачи по снижению нагрузки на окружающую среду в регионе. "Норникель" также активно инвестирует в обновление и городскую инфраструктуру для повышения качества жизни норильчан.

"Проект "Затундра" даст возможность норильчанам выбрать предложения выходного дня, или провести недельный отпуск на Таймыре, для гостей региона – доступ к комфортной туристической инфраструктуре и сервису, уникальным, безопасным маршрутам по северу Красноярского края", – считает Уткин.

Гендиректор "Васта Дискавери" Сергей Бачин также отметил, что речь идет о туристическом прорыве для региона. Таймыр уникален своим природным многообразием и обладает огромным потенциалом. Участники же могут сделать туризм доступным и комфортным для тех, кто желает посетить одно из самых интересных мест России, о чем говорится на сайте "Норникеля".

"Васта Дискавери" также работает над созданием всесезонного курорта в Сочи с госкорпорацией ВЭБ.РФ и "Интерросом". В городе планируется строительство целой сети санаториев, СПА-отелей и горнолыжного центра. Как отмечал бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, туротрасль является драйвером экономического развития РФ – по этой причине любые правила в этом секторе направлены на развитие российского бизнеса с соответствующими условиями для его благоприятного роста, о чем писал КО.

Егор МАЛКОВ

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