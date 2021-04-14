Теперь всем гражданам нужно будет сдавать тест на COVID-19 по прибытии

Правила въезда в Россию в связи с коронавирусом изменились. Все люди, возвращающиеся из других государств с завтрашнего дня, 15 апреля, должны будут в течение трех дней с момента приезда сдавать ПЦР-тест на инфекцию из Китая. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Раньше это правило касалось лишь тех, кто прилетает в РФ самолетом. Теперь же провериться на наличие коронавируса нужно будет вне зависимости от транспорта.

Пока тест будет делаться, россиянам предписано соблюдать режим самоизоляции. Когда же результаты будут готовы, их необходимо загрузить на сайт Госуслуг. На портале также нужно будет указать информацию о передвижениях и о самочувствии, пишет URA.RU.

Ранее в правительстве выразили озабоченность ухудшением ситуации с COVID-19 в мире, в частности в Европе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил чиновникам усилить меры по защите граждан от коронавируса, особенно на майские праздники. Также, по сообщениям СМИ, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина тайно готовит новые меры поддержки россиян. Так, например, сообщалось, что гражданам могут предоставить новые льготы. Глава государства хочет как можно быстрее восстановить российскую экономику.

12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией, где сложилась непростая эпидобстановка. В результате цены на отдых на российском черноморском побережье резко подскочили.