Москва вошла в рейтинг лучших мегаполисов мира по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

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Москва оказалась в списке городов-лидеров по оснащенности образовательных учреждений цифровой инфраструктурой. Соответствующий вывод сделали эксперты консалт-компании BCG, решившие провести исследование.
Так, специалисты высоко оценили цифровую среду образовательной сферы в городе, признав ее одной из сильнейших на планете по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов.
Цифровизация образовательных процессов в российской столице в городе стартовала с развития инфраструктурной базы и цифровой среды. В результатах исследования отмечается, что для московской системы характерна уникальность – столица РФ входит в перечень наилучших городов со школьными системами по рейтингам PISA.
Три года назад все городские школы оснастили интерактивной панелью, Wi-Fi и иными техническими средствами. Российская столица лидирует в топ-3 вместе с Сингапуром и Таллином по цифровой оснащенности общеобразовательных учреждений.
Основным инструментом цифровизации образовательного процесса в столице стала "Московская электронная школа" – уникальная цифровая среда, которая отслеживает и корректирует траектории, предоставляет доступ к обратной связи и общению, а также оценке результатов и планам обучения, передает сайт mos.ru.
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