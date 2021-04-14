Москва вошла в рейтинг лучших мегаполисов мира по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

Специалисты оценили цифровую среду городского образования

Москва оказалась в списке городов-лидеров по оснащенности образовательных учреждений цифровой инфраструктурой. Соответствующий вывод сделали эксперты консалт-компании BCG, решившие провести исследование.

Так, специалисты высоко оценили цифровую среду образовательной сферы в городе, признав ее одной из сильнейших на планете по результативности, инфраструктурной оснащенности и уникальности цифровых сервисов.

Цифровизация образовательных процессов в российской столице в городе стартовала с развития инфраструктурной базы и цифровой среды. В результатах исследования отмечается, что для московской системы характерна уникальность – столица РФ входит в перечень наилучших городов со школьными системами по рейтингам PISA.

Три года назад все городские школы оснастили интерактивной панелью, Wi-Fi и иными техническими средствами. Российская столица лидирует в топ-3 вместе с Сингапуром и Таллином по цифровой оснащенности общеобразовательных учреждений.

Основным инструментом цифровизации образовательного процесса в столице стала "Московская электронная школа" – уникальная цифровая среда, которая отслеживает и корректирует траектории, предоставляет доступ к обратной связи и общению, а также оценке результатов и планам обучения, передает сайт mos.ru.