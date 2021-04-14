Часть автопарка оформлена на третьих лиц или организации

Верховный суд РФ арестовал почти 100 автомобилей, принадлежащих семье экс-сенатора Рауфа Арашукова, который вместе с отцом Раулем являются фигурантами целого ряда уголовных дел, в том числе по организации ОПГ. Об этом сообщает в среду, 14 апреля, РИА "Новости".

Сегодня в суде слушается ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела Арашуковых.

"В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации", – сообщил гособвинитель.

Таким образом, инстанция продлила обеспечительные меры, наложенные на машины ранее. В автопарке числятся Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.

Напомним, по делу Арашуковых проходят 20 фигурантов по тяжким статьям УК России в разной степени причастности каждого – "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "Заведомо ложный донос".

Свою вину сын и отец Арашуковы не признают.

Самого сенатора от Карачаево-Черкеской Республики задержали 30 января 2019 г. прямо в зале Совфеда.

