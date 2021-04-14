В семье экс-сенатора Арашукова оказалась сотня элитных машин

В семье экс-сенатора Арашукова оказалась сотня элитных машин
Рауф Арашуков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Часть автопарка оформлена на третьих лиц или организации

Верховный суд РФ арестовал почти 100 автомобилей, принадлежащих семье экс-сенатора Рауфа Арашукова, который вместе с отцом Раулем являются фигурантами целого ряда уголовных дел, в том числе по организации ОПГ. Об этом сообщает в среду, 14 апреля, РИА "Новости".

Сегодня в суде слушается ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела Арашуковых.

"В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации", – сообщил гособвинитель.

Таким образом, инстанция продлила обеспечительные меры, наложенные на машины ранее. В автопарке числятся Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.

Напомним, по делу Арашуковых проходят 20 фигурантов по тяжким статьям УК России в разной степени причастности каждого – "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "Заведомо ложный донос".

Свою вину сын и отец Арашуковы не признают.

Самого сенатора от Карачаево-Черкеской Республики задержали 30 января 2019 г. прямо в зале Совфеда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость204128
Пожаловаться Ответить
Ну есть деньги у человека, накупил тачек и сдает в аренду. Норм. бизнес. Налоги ведь платит. Если можете доказать, что приобретены на средства, полученные преступным путем, арестуйте имущество по решению суда.
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
на что живёт алёшка,где кормится чу!!!0к,по ходу на госдепе бабло рубит 4у!!!0к !!!!! ара!!!уков ясно-спёр,на что живёт карнавальный,и почему налоговая не интересуется 10 лет,как нигде не работающий,по 10 раз в год,ездит на курорты ,и не только европы,вопрос
1
новости партнеров

Россия в отношениях с США избрала новый подход - эксперт

Москва переняла положительный опыт Пекина в вопросе санкционной политики

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей