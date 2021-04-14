Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
Верховный суд РФ арестовал почти 100 автомобилей, принадлежащих семье экс-сенатора Рауфа Арашукова, который вместе с отцом Раулем являются фигурантами целого ряда уголовных дел, в том числе по организации ОПГ. Об этом сообщает в среду, 14 апреля, РИА "Новости".
Сегодня в суде слушается ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела Арашуковых.
"В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации", – сообщил гособвинитель.
Таким образом, инстанция продлила обеспечительные меры, наложенные на машины ранее. В автопарке числятся Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.
Напомним, по делу Арашуковых проходят 20 фигурантов по тяжким статьям УК России в разной степени причастности каждого – "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "Заведомо ложный донос".
Свою вину сын и отец Арашуковы не признают.
Самого сенатора от Карачаево-Черкеской Республики задержали 30 января 2019 г. прямо в зале Совфеда.
Москва переняла положительный опыт Пекина в вопросе санкционной политики
Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной