Телеведущий разбавил возникшее напряжение

Недавно зрители телеканала НТВ увидели новый выпуск ток-шоу "Время покажет". В эфире передачи ее ведущий Андрей Норкин в очередной раз рассмешил публику свежим анекдотом.

В студии обсуждалась тема, касающаяся технологических возможностей России и стран Запада. Речь зашла о так называемых информационных войнах, одним из инструментов которых считаются кибератаки. Благодаря незаконному вторжению в чужое пространство некоторым государствам удается пользоваться преимуществом на международной арене.

Послушав версии всех участников обсуждения, Норкин решил разбавить возникшее напряжение новым анекдотом. В этот раз журналист рассказал шутку о русском, чукче и медведе.

Повествование телеведущий начал с того, что в ярангу [традиционное жилище чукчей – прим. ред.] пришел русский. Он предложил представителю народа самой восточной части России отправиться на охоту.

"Ты знаешь, как у нас охотятся? Для того, чтобы у нас охотиться, надо уметь хорошо делать три вещи: быстро бегать, метко стрелять и думать", - заявил чукча.

Русский согласился с требованиями, после чего мужчины пошли в лес. В какой-то момент из чащи выскочил медведь. Зверь увидел охотников и побежал прямо на них.

Чукча сразу же развернулся в сторону дома и бросился бежать. Русский последовал примеру своего компаньона. Спустя некоторое время его осенила мысль – зачем убегать, если можно попросту застрелить животное. Он достал охотничий карабин и убил медведя.

"Вот бегаешь ты быстро – это я вижу. Метко стреляешь – это я тоже вижу. А думаешь ты плохо", – произнес подошедший к нему чукча.

Свой последний вывод он объяснил тем, что убивать зверя вдали от яранги крайне нелогично. Ведь теперь придется долго тащить тяжелую добычу до жилища.

Когда Норкин закончил, студия разразилась громким смехом. Все оценили чувство юмора звезды проекта.

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