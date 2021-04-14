Стартовала регистрация на трек "Международный" конкурса "Лидеры России"

Подать заявку на участие можно до 26 апреля

Началась регистрация на трек "Международный" конкурса "Лидеры России". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Москве.

Подать заявку можно до 26 апреля включительно. Примечательно, что запуск трека поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента, наставник "Лидеров России" Сергей Кириенко.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 93% иностранных участников конкурса мечтают перебраться в Россию. Более того, 77% из них хотели бы стать гражданами нашей страны.

Кириенко напомнил – победители конкурса могут получить либо денежный приз, либо наставников из числа ведущих управленцев. Также кому-то посчастливится повысить квалификацию или получить степень MBA в любом российском вузе.

"Я посмотрел анкеты некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных студентов, которые подают заявки – это уже довольно успешные ребята", – отметил Сергей Владиленович.

Сообщается, что предложение создать международный трек поступило от экс-участницы третьего сезона "Лидеров России" – журналистки Алины Герлини. Инициативу поддержал Владимир Путин.

По словам Алины, многие иностранцы захотят поучаствовать в конкурсе. С этим утверждением согласился и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Средний возраст участников – 39 лет, и это молодые, мотивированные управленцы, которые хотят жить и работать в России", – добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что финалисты конкурса смогут получить вид на жительство в России, а победители – гражданство по ускоренной процедуре.

Отмечается, что цель трека заключается в том, чтобы показать открытость и преимущества России. Попробовать свои силы могут люди младше 55 лет, имеющие управленческий опыт не менее двух лет. При этом российское гражданство не требуется.