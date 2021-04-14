Владимир Ефимов рассказал о реконструкции промзон в "Индустриальные кварталы"

Власти проконтролируют преобразование площади в две тысячи гектаров

В ближайшее пятнадцатилетие в "ржавом поясе" Москвы появится более 35 млн квадратов недвижимости. 10 млн отведут под инновационное производство, заявил заместитель главы правительства российской столицы Владимир Ефимов.

По словам чиновника, речь идет о программе "Индустриальные кварталы", в рамках которой строится социальная и коммерческая недвижимость. 11 млн планируется отвести под жилье, 13 млн – на развитие объектов социального и общественного значения.

В ходе проведенного обследования бывших промышленных зон выяснилось, что реновировано порядка трети из 15 тыс. гектаров с подобными строениями. Теперь на месте бывших промышленных зон находятся кварталы с предприятиями, жильем и офисами. Однако порядка 2 тыс. заброшено или мало используется.

Власти уже одобрили программу реконструкции по 27 проектам. Как отметил Ефимов, в некоторых отраслях уже начат процесс оформления. В настоящее время неиспользуемые территории – полузаброшенные объекты, которые, подчеркнули в мэрии, небезопасны, малоэффективны и не эстетичны.

"Программы "Индустриальные кварталы" синхронизирована с программой реновации жилого фонда, с горизонтом реализации 15 лет", – сообщил заместитель мэра российской столицы.



Порядка 25% жилья будет возведено для переселенцев, проживающих в ветхих строениях, в рамках программы по реновации жилого фонда города. В целом стоимость инвестирования для комплексной реновации территорий составит 7 трлн рублей. С помощью запланированной программы власти создадут 500 тысяч рабочих мест, а городская казна получит 3 трлн рублей.

По словам опрошенных экспертов, действия по реновации неиспользуемых и полузаброшенных территорий являются правильным и эффективным шагом не только для решения жилищного вопроса, но и формирования благоприятной городской среды.



"Каждый, кто бывал в Москве, видел эти промышленные зоны, совершенно несовместимые с современным обликом столицы России", – заявил эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ, первый зампред Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов в интервью изданию "Дни.ру".

Спикер также заявил, что одобряет действия по переформатированию территорий бывших промышленных зон для их эффективного использования.

"Надо понимать, что это не только крупные инвестиции сегодняшнего дня, но и создание большого количества рабочих мест, это серьезные деньги, которые будут приходить в бюджет города в течение последующих 15-20 лет как минимум", – добавил Кирьянов.

По словам эксперта, необходимо обеспечить реализацию программы по запланированному графику.

"Считаю, что москвичам будет гораздо приятнее жить в городе, в котором нынешние промзоны уступят место современным индустриальным паркам, площадкам для инвестиций высокого уровня", – резюмировал специалист.



Программу поддержала и глава Института региональных исследований и городского планирования НИУ Высшей школы экономики Ирина Ильина. Специалист также напомнила, что подобные территории охватывают примерно 17% общей площади Москвы, в то время как в крупнейших мировых мегаполисах, к примеру, Нью-Йорке и Токио, указанный показатель составляет лишь 4 и 5 процентов соответственно.

Ильина отметила, что программа по реконструкции полностью соответствует генеральному плану городского развития. В данном случае речь идет о комплексной программе по развитию российской столицы, которая не только обеспечит население Москвы новыми жилыми квадратами, но и не менее важными объектами социальной сферы и общественных пространств. По этой причине, считает спикер, город нуждается в сокращении процента подобных территорий.

"Конечно, сейчас эти территории нужно трансформировать. В России все города-миллионники были промышленными. В период индустриализации нужно было быстро развивать промышленность, основой для чего стали крупные населенные пункты, где были готовые кадры. Но сейчас в рамках инновационного развития, научно-технического прогресса потребности в таких больших промышленных зонах нет", – заявила Ильина в интервью.

Спикер также напомнила, что для столичных промышленных зон характерна низкая плотность застройки – речь идет о низко этажных строениях. Современные производства можно же спокойно разместить в многоэтажках.

"Город трансформируется под новые функции и задачи, и реконструкция промзон – комплексная программа реорганизации городской инфраструктуры", – заключила Ильина.

Также известно, что в Москве планируется реконструкция промышленных зон Грайворонова, Зюзина, Каширского шоссе, Бескудникова, Кунцева, Коровина и Теплого стана. Проекты приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы.

В соответствии с планом власти намерены построить в пределах указанных территорий 1,5 млн квадратов жилья под недвижимость. 173 тыс. из них уйдут под промышленность, 342 тыс. – на общественно-деловую застройку. Ожидается, что по итогам реализации проекта появится порядка 18 тыс. рабочих мест. Срок программы составляет от 5 до 13 лет.

В ноябре прошлого года в РФ состоялся первый аукцион по праву заключения соглашения о комплексном развитии территорий, в рамках которого возможна реконструкция промышленной зоны Коровино. Претворение таких проектов в жизнь позволит создать полмиллиона рабочих мест.

Правительство Москвы решило сократить срок заключения контрактов с инвесторами, заинтересованными в комплексном развитии зон. Если ранее для этого требовалось практически 340 дней, то сейчас на процедуры уходит не более 170.