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Уже наступил период, когда в лесах Московской области проснулись клещи. Об опасности этих членистоногих для людей рассказали в местном Комлесхозе.
В ведомстве напомнили, что клещи, которые охотятся на людей тоже, переносят опасные болезни, например, боррелиоз и многие другие.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время прогулок в лесу нельзя забывать о средствах защиты, а после – старательно осматривать не только себя, но и животных.
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