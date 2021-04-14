Жителей Подмосковья предупредили об опасности проснувшихся клещей

Областные леса вновь стали рисковой зоной

Уже наступил период, когда в лесах Московской области проснулись клещи. Об опасности этих членистоногих для людей рассказали в местном Комлесхозе. 

В ведомстве напомнили, что клещи, которые охотятся на людей тоже, переносят опасные болезни, например, боррелиоз и многие другие.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время прогулок в лесу нельзя забывать о средствах защиты, а после – старательно осматривать не только себя, но и животных. 

Полина ИВАНОВА

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