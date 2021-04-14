Телефонные мошенники обокрали россиянина на 10 миллионов рублей

Мужчина попался на необычную уловку злоумышленников

Телефонные мошенники в Подольске смогли нажиться на 10 миллионов рублей. Они позвонили местному жителю и представились сотрудниками службы безопасности одного банка. Обманом им удалось уговорить свою жертву отдать им огромную сумму денег. 

Как передает РИАМО со ссылкой на помощника городского прокурора Дениса Костюнина, жертва хранила на разных счетах 10 млн рублей. Мошенники заявили мужчине, что его средства оказались под угрозой. В качестве помощи они предложили ему снять наличные и отдать их им. Злоумышленники оговорили место встречи и кодовое слово. Житель Подольска, ничего не заподозрив, сделал так, как ему велели мошенники. 

Преступники же скрылись, забрав деньги, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Теперь их разыскивает полиция. 

Полина ИВАНОВА

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