Новые и старые штрафы для дачников: какие правила будут действовать в этом сезоне

Новые и старые штрафы для дачников: какие правила будут действовать в этом сезоне
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Наказать могут даже за нарушение тишины

Дачникам могут грозить различные штрафы, в том числе и за действия, которые кажутся привычными и повседневными. 

Самый простой способ получить наказание – развести огонь в местах, которые для этого не предназначены. Речь идет, например, о сжигании мусора или веток с листьями. За такую безответственность придется заплатить около 2-3 тысяч рублей. 

Сотрудникам правоохранительных органов даже не придется заходить на ваш участок, потому что для получения штрафных санкций будет достаточно, если работник МЧС увидит пламя через забор, рассказал "Прайму" директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

За установку слишком высокого и "глухого" забора тоже предусмотрен штраф. Ограждение должно быть не выше 2 метров с лицевой стороны, а его светопрозрачность не должна быть меньше 50%.

Нельзя сажать деревья, высотой от 10 до 15 метров, на расстояние ближе 2 метров от забора. Для деревьев, превышающих эти значения, действует ограничение в 3 метра.

Заплатить 1-2 тысячи рублей придется, если закопать неразлагаемые отходы, а за вырубку лесов можно и вовсе получить реальный срок. Также ответственность придется понести за "прирезку" чужого участка.

Наказывать могут и за шум в неположенное время, хоть и на отностительно небольшую сумму – от 100 до 500 рублей. Если хотите заняться разведением крупного рогатого скота, то без получения на это согласия соседей не обойтись, иначе будьте готовы к штрафам. 

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за выращивание картошки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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