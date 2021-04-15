Венценосная чета разделит последнее пристанище

Смерть мужа британской королевы Елизаветы II стала одной из самых обсуждаемых тем. Принц Филипп отправился в мир иной 9 апреля. Член королевской семьи не дожил всего несколько месяцев до грандиозного столетнего юбилея. В Великобритании прошли пышные похороны монарха, однако выяснилось, что его прах размещен во временном пристанище.



Главное семейство Британии решило, что и после смерти королева Елизавета II и принц Филипп должны быть вместе. Именно поэтому усопшего монарха временно разместили в свинцовом гробу в фамильном склепе.

Скоро, 21 апреля, Елизавета отметит 95-летний юбилей. Родные и подданные желают королеве крепкого здоровья и долгих лет, однако жизнь человека конечна, и в какой-то момент Елизавете придется покинуть этот мир. Тогда и будет потревожен прах ее супруга. Филиппа вместе с Елизаветой похоронят в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI, сообщает пресс-служба венценосного семейства.

К слову, недавно были раскрыты подробности смерти принца Филиппа. Супруг Елизаветы наотрез отказался умирать в больнице. Когда состояние члена королевской семьи ухудшилось, его решили оставить дома, где Филипп и испустил дух. Британская королева до конца была рядом с любимым мужем.

При этом в прессе тут же появились нелицеприятные публикации о принце. По некоторым данным, Филипп был любителем посещать мужские клубы, его также подозревали в многочисленных изменах.