Прах принца Филиппа перевеезут после кончины королевы

Прах принца Филиппа перевеезут после кончины королевы
Принц Филипп. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON via/ www.globallookpress.com
Венценосная чета разделит последнее пристанище

Смерть мужа британской королевы Елизаветы II стала одной из самых обсуждаемых тем. Принц Филипп отправился в мир иной 9 апреля. Член королевской семьи не дожил всего несколько месяцев до грандиозного столетнего юбилея. В Великобритании прошли пышные похороны монарха, однако выяснилось, что его прах размещен во временном пристанище.

Главное семейство Британии решило, что и после смерти королева Елизавета II и принц Филипп должны быть вместе. Именно поэтому усопшего монарха временно разместили в свинцовом гробу в фамильном склепе.

Скоро, 21 апреля, Елизавета отметит 95-летний юбилей. Родные и подданные желают королеве крепкого здоровья и долгих лет, однако жизнь человека конечна, и в какой-то момент Елизавете придется покинуть этот мир. Тогда и будет потревожен прах ее супруга. Филиппа вместе с Елизаветой похоронят в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI, сообщает пресс-служба венценосного семейства.

К слову, недавно были раскрыты подробности смерти принца Филиппа. Супруг Елизаветы наотрез отказался умирать в больнице. Когда состояние члена королевской семьи ухудшилось, его решили оставить дома, где Филипп и испустил дух. Британская королева до конца была рядом с любимым мужем.

При этом в прессе тут же появились нелицеприятные публикации о принце. По некоторым данным, Филипп был любителем посещать мужские клубы, его также подозревали в многочисленных изменах.

Ольга ФЕДОРОВА

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