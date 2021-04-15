После второй прививки президент чувствует себя хорошо

Вчера, 14 апреля, Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Ранее президент не озвучивал препарат, которым вакцинировался, однако на встрече Русского географического общества находился Александр Гинцбург, появление которого, полагают журналисты, сказало само за себя.

Как отмечают репортеры "Коммерсанта", появление академика на РГО казалось ненастоящим и искусственным. Поэтому не исключено, что глава НИЦЭМ имени Гамалеи, где и создали "Спутник V", пришел на встречу, чтобы наблюдать за состоянием Владимира Владимировича в первые часы после привитии.

"Это обстоятельство не оставляло сомнений в том, какую именно вакцину поставили Владимиру Путину врачи",

– подытожили журналисты.

Кстати говоря, глава государства рассказал, что после второй прививки чувствует себя хорошо. Спустя 10 минут после вакцинации он и вовсе пошел в спортивный зал.

"Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку! Все нормально",

– рассказал президент, отметив, что у него уже есть хороший "иммунный ответ", однако не стал объяснять, что может значить этот термин.

Напомним, что первый укол Путину сделали 23 марта без журналистов и фотографов. Но несмотря на то, что мероприятие прошло в закрытом режиме, после новостей о вакцинации президента россияне стали больше обращаться за прививкой.