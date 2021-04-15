Чернобыль - как это было: ликвидаторы аварии посмотрели фильм Данилы Козловского

Чернобыль - как это было: ликвидаторы аварии посмотрели фильм Данилы Козловского
Фото: Пресс-служба
В Москве прошла закрытая премьера картины для тех, кто видел все своими глазами

26 апреля 1986 года произошла самая страшная в истории техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на четвертом энергоблоке полностью разрушил ядерный реактор, а радиоактивные вещества разнеслись по воздуху за многие километры от Припяти. Население в радиусе 30 км от АЭС экстренно эвакуировали, а в зону бедствия были направлены ликвидаторы аварии. Многие ценой собственной жизни и здоровья спасли мир от ужасающих последствий взрыва на АЭС. Спустя 35 лет этих героев и других ветеранов атомной отрасли госкорпорация "Росатом" пригласила на закрытую премьеру фильма-катастрофы Данилы Козловского "Чернобыль".

Фото: Утро.ру

Выставка, развернутая в фойе московского кинотеатра "Октябрь", поименно вспоминает ликвидаторов, которые ехали в Чернобыль со всех концов Советского Союза. Облаченные в простые брезентовые костюмы, каски и респираторы, они не знали, с чем придется столкнуться. Высокие дозы радиации, тяжелые условия работы вызвали среди первых ликвидаторов случаи острой лучевой болезни, многие не выжили. Но на черно-белых снимках они – молодые, бесстрашные.

"Это те, кто 35 лет назад, не задавая лишних вопросов, пошел спасать страну от беды и напасти. И сегодня мы все испытываем огромное чувство благодарности к тому поколению советских атомщиков",

– высказался гендиректор Госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев, обращаясь к ветеранам-ликвидаторам Чернобыльской аварии, которым устроили теплую встречу в Москве.

Фото: Утро.ру

Гости, прибывшие в столицу со всех концов России, Украины, Казахстана, Беларуси, Литвы и других уголков бывшего СССР, не скрывали слез, вспоминая события той весны 1986 года, глядя на архивные фотографии, а затем и фильм Данилы Козловского, выверенный с документальной точностью.

Съемки картины велись в городе Курчатов под Курском. Местная атомная станция строилась примерно в то же время, что и Чернобыльская, поэтому идентична по характеристикам. Режиссер и актеры, снимавшиеся в фильме, чтобы лучше прочувствовать атмосферу и понять своих персонажей, побывали на действующих АЭС. Это стало возможно благодаря содействию "Росатома".

По словам Алексея Лихачева, усилия Козловского, выступившего режиссером и продюсером кинокартины о самой трагической вехе в истории отечественной атомной отрасли и сыгравшего в ней главную роль, достойны восхищения. Артисту даже предложили стать "послом атомной энергетики". Козловский ответил, что это большая честь.

"Чернобыль" Козловского – это история всепоглощающей любви на фоне страшных событий 1986 года, это история простых людей, жизнь которых необратимо изменила авария на АЭС, это рассказ о подвиге, который совершают без патетики и мыслей о награде.

Драматизму картине добавляет песня Аллы Пугачевой на стихи Татьяны Снежиной. 35 лет назад певица не просто приняла Чернобыльскую трагедию близко к сердцу – она дала специальный концерт в Олимпийском и все деньги перевела на благотворительный счет для ликвидации последствий аварии. А затем прилетела на место катастрофы, чтобы спеть для работающих в эпицентре взрыва Чернобыльской АЭС героев.

Сейчас, впечатленная сценарием "Чернобыля", примадонна специально для фильма перепела свой старый хит "Мы в этой жизни", и сделала это так, что зрители не смогли сдержать слез. 

Николай ВИКТОРОВ

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