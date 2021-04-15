За отношениями двух президентов следит весь мир

Каждый контакт российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом вызывает бурную реакцию в мировом пространстве. Эксперты анализируют каждое слово и пытаются понять тайный смысл президентских посланий. В свою очередь, юмористы тоже не дремлют. Так, американский сатирик Энди Боровиц остроумно пошутил на тему телефонных переговоров двух лидеров.



Комик поделился своим мнением по поводу того, о чем говорили два главнокомандующих. Боровиц допустил, что во время беседы американский лидер умолял российского президента "отдать ключи" от Белого дома.

Переговоры между главами России и Соединенных Штатов состоялись несколько дней назад. В частности, лидер американцев предложил Владимиру Путину очную встречу. В экспертном сообществе гадают, что еще могли обсуждать президенты.

Юморист Боровиц считает, что Байден мог объявить Путину примерно следующее: "Если ты хочешь встречи на высшем уровне, отдай, пожалуйста, ключи от Овального кабинета".

В фантазии комика ответ нашего президента был "холодным", однако глава США на уступки не пошел. Байден, в свою очередь, завершил диалог указанием на то, что, общаясь с президентом Америки, Владимир Путин "неплохо провел время", так что ему нечего расстраиваться.

Сатирическую заметку опубликовало американское издание The New Yorker.

Напомним, сегодня стало известно, что американцы планируют ввести новые санкционные ограничения против нашей страны, а также выслать 10 российских дипломатов.