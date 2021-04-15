Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19

Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Вакцинация - единственный способ вернуться к жизни без ковидных ограничений

Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Об этом позволяют судить ежедневные сводки медиков о заболевших. В последние недели их количество держится на уровне около двух тысяч. Остановить развитие эпидемии помогло ответственное отношение москвичей к вакцинации.

На сегодняшний день более 1 миллиона жителей Москвы поставили первый укол вакцины. Полностью прошли вакцинацию свыше 820 тысяч человек. Из них 45% – это люди старше 60 лет, для которых Covid-19 особенно опасен. Важно, что они перебороли опасения, которые распространяли сторонники всяких конспирологических теорий, и позаботились о собственном здоровье.

"Когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от ковида, у людей было много сомнений: эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений? Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось",

отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас Москва полностью обеспечена вакциной, привиться без проблем может любой желающий. Более 100 стационарных пунктов вакцинации ежедневно работают в столичных поликлиниках. Мобильные пункты открыты в крупных торговых центрах. Маломобильным гражданам прививки от Covid-19 теперь делают выездные бригады прямо на дому.

Но очень важно наращивать темпы вакцинации. Особенно в преддверии летнего сезона, отпусков, путешествий. Ошибочно думать, что пандемию в России уже побороли. Нужен крепкий популяционный иммунитет, иначе реальна угроза третьей волны пандемии, как это произошло в Европе, Турции, ряде других стран.

Фото: Мобильный репортер /АГН Москва

Вакцина "Спутник V" уже абсолютно доказала свою эффективность и безопасность. Все стадии испытаний завершены. Защита от коронавируса гарантирована. Среди миллиона москвичей, сделавших прививку, заразились Covid-19 считанные единицы, тяжелых форм заболевания у них нет.

Хронические болезни и преклонный возраст не являются помехой для прививки. Чтобы доказать это, 69-летний директор Центра имени Гамалеи, где разработали первый в мире препарат от ковида-19, Александр Гинцбург сделал себе прививку "Спутником V" еще в начале прошлого лета.

Президент России Владимир Путин, которому тоже 69 лет, также получил уже обе дозы отечественного препарата от коронавируса.

Важно понимать: переболевший человек через несколько месяцев может подхватить ковид повторно, и в этом случае справляться с последствиями заболевания организму будет гораздо сложнее. Да и о каком коллективном иммунитете можно говорить, если болеть по кругу. Вакцина же гарантирует, что антитела против Covid-19 сохранятся как минимум год, а то и несколько лет. Это – реальный и единственный шанс вернуться к нормальной жизни без карантинных ограничений.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Новые санкции и высылка дипломатов: США готовят удар по России

Вашингтон стремится усилить давление на нашу страну

Дошли только до Крита: почему эсминцы ВМФ США не добрались до Черного моря

В Пентагоне о причинах умалчивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей