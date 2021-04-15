Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19

Вакцинация - единственный способ вернуться к жизни без ковидных ограничений

Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Об этом позволяют судить ежедневные сводки медиков о заболевших. В последние недели их количество держится на уровне около двух тысяч. Остановить развитие эпидемии помогло ответственное отношение москвичей к вакцинации.

На сегодняшний день более 1 миллиона жителей Москвы поставили первый укол вакцины. Полностью прошли вакцинацию свыше 820 тысяч человек. Из них 45% – это люди старше 60 лет, для которых Covid-19 особенно опасен. Важно, что они перебороли опасения, которые распространяли сторонники всяких конспирологических теорий, и позаботились о собственном здоровье.

"Когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов страны начала вакцинацию от ковида, у людей было много сомнений: эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений? Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось",

– отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас Москва полностью обеспечена вакциной, привиться без проблем может любой желающий. Более 100 стационарных пунктов вакцинации ежедневно работают в столичных поликлиниках. Мобильные пункты открыты в крупных торговых центрах. Маломобильным гражданам прививки от Covid-19 теперь делают выездные бригады прямо на дому.

Но очень важно наращивать темпы вакцинации. Особенно в преддверии летнего сезона, отпусков, путешествий. Ошибочно думать, что пандемию в России уже побороли. Нужен крепкий популяционный иммунитет, иначе реальна угроза третьей волны пандемии, как это произошло в Европе, Турции, ряде других стран.

Вакцина "Спутник V" уже абсолютно доказала свою эффективность и безопасность. Все стадии испытаний завершены. Защита от коронавируса гарантирована. Среди миллиона москвичей, сделавших прививку, заразились Covid-19 считанные единицы, тяжелых форм заболевания у них нет.

Хронические болезни и преклонный возраст не являются помехой для прививки. Чтобы доказать это, 69-летний директор Центра имени Гамалеи, где разработали первый в мире препарат от ковида-19, Александр Гинцбург сделал себе прививку "Спутником V" еще в начале прошлого лета.

Президент России Владимир Путин, которому тоже 69 лет, также получил уже обе дозы отечественного препарата от коронавируса.

Важно понимать: переболевший человек через несколько месяцев может подхватить ковид повторно, и в этом случае справляться с последствиями заболевания организму будет гораздо сложнее. Да и о каком коллективном иммунитете можно говорить, если болеть по кругу. Вакцина же гарантирует, что антитела против Covid-19 сохранятся как минимум год, а то и несколько лет. Это – реальный и единственный шанс вернуться к нормальной жизни без карантинных ограничений.