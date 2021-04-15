Суд в Нидерландах привлек экспертов "Алмаз-Антея" к делу о крушении МН17

Суд в Нидерландах привлек экспертов "Алмаз-Антея" к делу о крушении МН17
Фото: ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Российских специалистов допросят повторно

Представители российского концерна "Алмаз-Антей" дали пояснения по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Об этом сообщил судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в Нидерландах в четверг, 15 апреля.

Он рассказал, что голландский судебный следователь опросил экспертов "Алмаз-Антея", а также сотрудников Аэрокосмического центра Нидерландов и специалистов бельгийской Королевской военной академии. Пока что с ними беседовали по отдельности. Но впереди еще допрос.

"Теперь они будут опрошены вместе",

передает РИА "Новости" слова судьи.

Отмечается, что допрос шел в рамках дополнительного расследования. Следователя интересовали подробности, как действует ракета ЗРК "Бук" и какие повреждения она могла бы нанести самолету. 

Ранее суд постановил приобщить к делу отчеты "Алмаз-Антея", подготовленные в связи с крушением МН17. Защита ходатайствовала об опросе российских специалистов, работавших над отчетом.

По делу о крушении "Боинга" в Донбассе обвиняются четыре человека – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. По словам судьи, им всем были направлены вызовы в суд, но никто из них не явился, только Пулатов прислал представителей.

Ранее голландские журналисты опубликовали аудиозапись разговора Дубинского, из которого следует, что он сначала даже не знал о крушении MH17. Расшифровка переговоров позволяет с уверенностью предположить, что "Боинг" был сбит украинским истребителем. Прокуратура Нидерландов утечку материалов из дела МН17 признала.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов и раньше утверждал, что самолет, судя по повреждениям обшивки, не был сбит с земли.

Николай ВИКТОРОВ

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