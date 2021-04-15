Отлично справившиеся с заданием обладают сильно развитым мышлением

Проверить быстроту работы мозга поможет короткий тест из девяти вопросов. Хорошо развитая логика позволяет человеку решать трудные задачи и справляться со сложными ситуациями.



Следует помнить, что взаимосвязь понятий далеко не всегда очевидна. Для того чтобы пройти легкий (на первый взгляд) тест, все же придется включить голову. Если удастся правильно ответить на все девять вопросов, значит у вас отлично развито логическое мышление.